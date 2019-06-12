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Названы регионы России с самой высокой рождаемостью в 2018 году

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Названы регионы России с самой высокой рождаемостью в 2018 году

Москва, 12 июня. Названы регионы России, в которых зафиксирована в 2018 году самая высокая рождаемость и смертность.

Больше всего в прошлом году новорожденных появилось в Москве (132,1 тысячи человек). На второй строчке Московская область (83 тысячи человек). Далее идут Краснодарский край, Петербург и Тюменская область.

Меньше всего родилось россиян в Ненецком автономном округе (618 человек), Чукотке (625 человек), Магаданской области (1427 человек), Еврейском АО (1,8 тысячи) и Калмыкии (3 тысячи).

Самая высокая смертность в прошлом году была зафиксирована в российской столице — скончались 122 тысячи человек. Следом идут Московская область, Краснодарский край, Петербург и Свердловская область.

Меньше всего умерло россиян в Ненецком АО — 394 человека.

Согласно данным Росстата, которые приводит РТ, всего в прошлом году родились 1,6 миллиона человек, умерло — 1,8 миллиона.  

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Автор: Данила Копп
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