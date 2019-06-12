Минобороны РФ сообщило об 11 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Москва, 12 июня. Минобороны РФ сообщило об 11 случаях нарушения режима прекращения огня в двух провинциях.

Как уточняется в информационном бюллетене военного ведомства, девять было зафиксировано в провинции Латакия и два — в Алеппо. Турецкой частью представительства сообщили о пяти случаях стрельбы в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, по-прежнему составляет 2 тысячи 518, новых соглашений не подписывалось. Неизменным осталось и количество вооруженных группировок, поддержавших прекращение боевых действий, и составляет 234.