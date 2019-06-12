В сирийском Дамаске прошел прием по случаю Дня России

Дамаск, 13 июня. В посольстве России в Дамаске состоялся прием в отеле «Дама Роуз» по случаю празднования Дня России, на котором присутствовали вице-президент Наджа Аль-Аттар, спикер Народного собрания Хамуда Саббаг, премьер-министр Имад Хамис и помощник генерального секретаря партии «Баас». Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Российский посол в Дамаске Александр Ефимов в своем выступлении сказал, что благодаря исключительной смелости и терпению сирийский народ во главе с президентом Башаром Асадом встал на борьбу с терроризмом и его сторонниками, он также отметил важную роль России в борьбе с терроризмом на сирийской земле: «Россия никогда не оставляет своих друзей».

Российский посол отметил, что недопустимо политизировать факт гуманитарной помощи сирийцам и призвал к отмене принудительных односторонних экономических мер, введенных в отношении сирийского народа, а также к прекращению незаконного иностранного военного присутствия на территории страны, в частности, это касается США.

Ефимов отметил важность урегулирования кризиса в Сирии, отметив все то, что было достигнуто в этой области во время сирийско-сирийской конференции по национальному диалогу в Сочи.

В свою очередь помощник министра иностранных дел Айман Соусан в своем выступлении сказал, что история фиксирует позицию России против колониальной политики западных стран в защите прав, суверенитета и национальных интересов народов.

Сусан указал на укрепление исторических отношений между Сирией и Россией после активного участия России в войне с террором в Сирии и слияния сирийской и российской крови в битвах с терроризмом.

В заявлении для журналистов советник президента по политическим вопросам и средствам массовой информации Бутайна Шаабан подчеркнул, что Сирия в сотрудничестве с Россией и всеми друзьями освободит каждый сантиметр своей территории, подчеркнув, что война, которую ведет Сирия против терроризма, является законной и что все, что Запад говорит в средствах массовой информации, бесполезно, поскольку западные СМИ не свободны.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и эмигрантов Фейсал Мекдад подчеркнул, что альянс между Сирией и Россией в основном направлен на борьбу с терроризмом.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм о Российской Федерации и ее отношениях с Сирией.

На церемонии также присутствовали заместитель главы Прогрессивного национального фронта генерал-майор Мохаммед аш-Шаар, ряд членов центрального командования партии «Баас», ряд консерваторов, члены Народного собрания, ряд послов, представители арабских и иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Дамаске, представители национальных партий, экономических, религиозных, культурных и социальных мероприятий.