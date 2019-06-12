Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Москва,12 июня. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь празднования Дня России и выразил уверенность в успешном развитии отношений между двумя странами.

В тексте поздравления подчеркивается, что первая встреча между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, которая состоялась во Владивостоке в апреле, «стала знаменательным и важным событием, которое продемонстрировало близкие и искренние отношения между нами и открыло новую страницу в отношениях РФ и КНДР».

Ким Чен Ын также выразил твердую уверенность в том, что соглашения, достигнутые во время встречи лидеров двух стран, принесут «свои плоды, в результате чего стратегические и традиционно дружеские российско-северокорейские отношения, установленные предыдущими лидерами, продолжат свое развитие».

По словам председателя Госсовета КНДР, россияне достигли больших успехов в построении сильного государства, которое уверенно отвечает на все вызовы и справляется с трудностями под руководством лидера страны Владимира Путина.

Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме пожелал главе российского государства «здоровья, счастья и больших успехов в его ответственной работе по созданию условий для процветания России». Текст сообщения приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Федеральное агентство новостей подготовило материал об истории Дня России и объяснило, почему россияне именно 12 июня отмечают этот важный государственный праздник.