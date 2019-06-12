Малькевич назвал «безобразной пародией» пиар либералов на деле Голунова

Дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, благополучно завершилось. Журналист освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Действия и решения министра внутренних дел РФ заслуживают огромного уважения, говорит глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Глава МВД Владимир Колокольцев не стал покрывать своих сотрудников, прислушался к голосу общественности, и, как только были обнаружены нестыковки в деле, взял расследование под особый контроль. Именно внимание к голосу общественности дало тот эффект, который привел к законному решению — освобождению журналиста.

Однако либеральная общественность, похоже, не удовлетворена справедливым решением властей и готова продолжать, как говорится, ловить рыбку в мутной воде, используя Голунова как как знамя, говорит Александр Малькевич. Он уверен, что, по сути, оппозиции плевать на самого журналиста, организаторы незаконной акции просто готовы использовать любой повод, чтобы попытаться раскачать ситуацию в стране.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, несмотря на некоторые расхождения с позицией ФАН по «делу Голунова», решительно осудил хайп вокруг этой истории. Малькевич назвал провокацией планы либеральной оппозиции любой ценой устроить несогласованный марш в праздничный день 12 июня, несмотря на то, что мэрия Москвы уже согласовала гораздо более удобное время для акции — в воскресенье, 16 июня.

«Я сразу высказал свою позицию по этому делу, которая не совсем близка позиции Федерального агентства новостей, — отметил Малькевич в беседе с корреспондентом ФАН. — Как глава комиссии по СМИ, я всегда защищаю права журналистов и изначально считал, что история с Галуновым требовала серьезного разбирательства».

Однако к организаторам несанкционированной акции якобы в защиту уже освобожденного журналиста у Малькевича масса вопросов и претензий.

«У меня есть серьезные вопросы к организаторам этого марша, — говорит глава комиссии ОП по СМИ. — Первый вопрос: одобряет ли это сам Голунов, нужен ли ему этот шум, не претит ли ему явное позерство организаторов? Второй вопрос: либералы протестуют из-за Голунова, или им просто необходимо любое топливо для протеста?»

Это вопрос на самом деле риторический, уверен Малькевич.

«Я вижу бешеный хайп на Голунове, вплоть до того, что в Интернете за огромные деньги продают газеты, которые вышли с обложками в его защиту. В Москве уже устроили забег за Голунова. Так скоро дойдет до кондитерских изделий в его честь и коктейлей «Голунов» в столичных барах, — с иронией отметил глава Фонда защиты национальных ценностей. — На наших глазах пиар либералов вокруг дела Голунова превращается в какую-то безобразную пародию».

Напомним, вечером во вторник стало известно, что дело против Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, прекращено за недоказанностью, а сам он освобожден из-под домашнего ареста.