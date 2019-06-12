Фронтмен Rammstein сломал челюсть фанату из-за девушки

Мюнхен, 12 июня. Фронтмен известного рок-коллектива Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть поклоннику в баре. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По имеющимся данным, инцидент произошел в баре мюнхенской гостиницы, где вокалист с приятелями проводил время после концерта. К 56-летнему Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним, передает телеканал «360».

Музыкант отказался, после чего фанат начал оскорблять подругу артиста Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед девушкой, но мужчина не спешил с извинениями. Тогда солист Rammstein ударил фаната в лицо, в результате последний упал на пол. Администраторы отеля вызвали сотрудников правоохранительных органов, передает НСН.

Согласно предварительным данным, у фаната диагностировали перелом челюсти. Линдеманн в настоящее время не комментировал инцидент.

Напомним, в апреле этого года лидер Rammstein Тиль Линдеманн прокомментировал сообщения об отношениях с украинской певицей Светланой Лободой. По словам вокалиста, о его близости с артисткой много пишут и говорят, однако это «тайна двух людей». Музыкант в интервью изданию «Жара Magazine» подчеркнул, что считает себя джентльменом, поэтому не будет комментировать возможные интимные отношения с исполнительницей.