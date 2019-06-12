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Семь человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

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Семь человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Киев, 12 июня. Семь человек погибли при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в больнице в понедельник. В тот же день власти сообщили о гибели пяти пациентов и медсестры. По данным местного портала «Думская», среди погибших больных было три женщины 1934 года рождения, одна пациентка 1937 года рождения и мужчина 1928 года рождения. Медсестра Юлия Никитина погибла, выводя из горящего помещения пациентов.

Еще шестеро пациентов были доставлены в больницу. Сегодня стало известно, что один из них скончался. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Президент страны Владимир Зеленский распорядился создать госкомиссию по расследованию причин трагедии. 12 июня объявлено в городе днем траура по погибшим.

«Думская» отмечает, что это уже второй пожар в больнице за последние два месяца. Прошлый раз здание горело 16 апреля. Тогда пожар произошел в комнате дневного стационара, оттуда огонь поднялся на кровлю.

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Автор: Игорь Федоров
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