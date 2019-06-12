Назван третий город, в котором Uber испытает службу воздушного такси

Москва, 12 июня. Американская компания Uber намерена испытать воздушную службу такси в США и в Австралии.

Как передает ABC, частная корпорация Uber планирует провести испытания аэротакси в небе над Мельбурном в Австралии. Также ранее стало известно, что в список городов, где может тестироваться воздушная служба, вошли американские города Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Пилотная версия сервиса, получившего название Uber Air, будет соединять аэропорты с центром города. Планируется, что испытания начнутся в 2020 году, а перевозки — в 2023 году.

Региональный менеджер Uber в Австралии, Новой Зеландии и Северной Азии Сьюзан Андерсон подчеркнула, что австралийское правительство приняло перспективный подход к райдшерингу и транспортным технологиям будущего.

«Мы увидим, что другие австралийские города вскоре последуют», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что компания Uber собирается реализовать на территории Соединенных Штатов функцию «молчаливый водитель», которая будет доступна клиентам, выбирающим поездки премиум-класса Uber Black и Uber Black SUV.