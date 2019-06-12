Британец сорвал куш в лотерее EuroMillions

Лондон, 12 июня. Житель Британии выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерее EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в Соединенном Королевстве. Об этом пишет таблоид Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.

По словам Картера, удачливому британцу удалось выиграть 123 миллиона фунтов в лотерее EuroMillions, передает телеканал «360».

Победитель смог отгадать пять ключевых номеров и две «счастливых звезды», пишет «ФедералПресс».

Первая лотерея EuroMillions состоялась в феврале 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре того же года к лотерее присоединилось еще шесть государств: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

В общей сложности участниками лотереи являются примерно 200 миллионов человек.

В апреле этого года житель столицы Татарстана выиграл в лотерее 155 миллионов рублей.