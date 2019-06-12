Федеральное агентство новостей запускает общероссийский проект «Просто Герой»

Сегодня, в День России, мы представляем новый социальный проект «Просто Герой», в котором мы расскажем о людях, представляющих собой настоящую силу и гордость нашей страны.

Истории людей, бескорыстно совершающих добрые и даже героические поступки, часто остаются неизвестными. К сожалению, не они формируют имидж современной России в глазах Запада и даже наших соотечественников. Обычно они не выходят в топы новостей и редко становятся вирусными сюжетами в социальных сетях. Федеральное агентство новостей решило исправить эту несправедливость: мы хотим, чтобы страна знала своих героев.

На площадке нашего проекта мы рассказываем истории наших сограждан — земляков, соседей и знакомых. Журналисты ФАН встречают их в разных уголках нашей страны. Здесь и сейчас, в мирной жизни эти люди нашли место для подвига.

Хрупкие женщины из Кургана спасли от пожара многоэтажный дом. Столичный бизнесмен поднимает на ноги родную деревню, а девушка из Астрахани выучилась на кузнеца и открывает в Алтайском крае Деревню мастеров.

Уроженец Дагестана в Петербурге вынес многодетную мать с детьми из горящей машины, а мальчик-подросток в бурю спас с острова посреди северного озера пожилую рыбачку. Мужики крошечной карельской деревни построили мост своими руками.

Слепой мужчина посвятил жизнь восстановлению своего пса-поводыря, ставшего инвалидом, а высококлассная татуировщица бесплатно перекрывает рисунками шрамы женщин, пострадавших от домашнего насилия. Сотрудники петербургского СИЗО с заключенными пекут благотворительные пирожки, а бывшие реконструкторы основали целое движение экологических квестов по борьбе с мусором…

Истории этих и многих других героев мы собрали на площадке нашего проекта, и каждый день будем публиковать новые сюжеты про тех, кто спасает погибающих, протягивает руку помощи нуждающимся, занимается благотворительностью, помогает животным, меняет жизнь к лучшему — и никогда не сдается.

Наши герои такие разные, но все их истории достойны стать всеобщим достоянием. Поэтому, несмотря на скромность наших героев, мы хотим, чтобы как можно больше наших читателей узнали об этих людях. Поддержите их своими голосами, напишите нам о героях, с которыми мы еще не знакомы, чтобы мы могли рассказать о них всей России.