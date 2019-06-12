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Медведев поздравил граждан с Днем России

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Медведев поздравил граждан с Днем России

Москва, 12 июня. Премьер-министр РФ Медведев поздравил граждан страны с Днем России. Поздравление он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Обращение к гражданам премьер проиллюстрировал фотографией речного пейзажа. Неизвестно, сделан ли бы снимок самими Медведевым (премьер увлекается фотосъемкой), но подписчики оценили вид на российские дали и в комментариях поблагодарили главу кабмина.

Медведев поздравил граждан с Днем России

День России является из самых молодых государственных праздников. Он символизирует смещение национального пути в сторону гражданских прав и свобод, мира и согласия на основе справедливости.

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Автор: Сергей Петров
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