Медведев поздравил граждан с Днем России

Москва, 12 июня. Премьер-министр РФ Медведев поздравил граждан страны с Днем России. Поздравление он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Обращение к гражданам премьер проиллюстрировал фотографией речного пейзажа. Неизвестно, сделан ли бы снимок самими Медведевым (премьер увлекается фотосъемкой), но подписчики оценили вид на российские дали и в комментариях поблагодарили главу кабмина.

День России является из самых молодых государственных праздников. Он символизирует смещение национального пути в сторону гражданских прав и свобод, мира и согласия на основе справедливости.