Шизофреничной оппозиции плевать на освобождение Голунова

Москва, 12 июня. Те, кто пойдет на несанкционированный митинг в День России, «поражены шизофренией», заявил российский публицист Дмитрий Пучков (Гоблин), комментируя желание оппозиции «переформатировать» марш в поддержку журналиста Ивана Голунова в митинг «в защиту всех невиновно осужденных».

Пучков, комментируя желание оппозиции, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что организаторы незаконного митинга «поражены шизофренией», если решили провести свою акцию в государственный праздник.

«Как-то странно все это выглядит: отстаивать законность с помощью незаконных методов», — заметил Пучков.

Российский писатель добавил, что проводимая несанкционированная акция «очень похожа на организацию классического Майдана, и ничего него тут нет». По его мнению, представителям оппозиции важно вопить о пострадавших и требовать от страны переустройства. Пучков также отметил, что оппозиция не может воспользоваться законными методами, поэтому выбирает драки с полицией и галдежь, мол, «нас бьют».

«Ничего другого там не было, нет и не будет. Никакими законными методами, путем цивилизованных выборов они ничего сделать не могут, поэтому всегда выбирается одно и то же — незаконное сборище, драки с полицией, а дальше вой: нас бьют, убивают и все прочее», — добавил публицист.

Ранее инициативная группа журналистов и общественников заявила о желании провести марш в сердце столицы в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Однако необходимость в мероприятии отпала после того, как во вторник прекратили уголовное преследование журналиста из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Тем не менее либеральная общественность решила не терять возможности испортить россиянам праздник. Оппозиционные журналисты и сторонники блогера Алексея Навального призывают всех «переформатировать» шествие в поддержку Голунова в митинг в защиту всех невинно осужденных. Например, журналистка Зоя Светлова опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» пост, в котором как раз и выступила с такой инициативой.

Судя по всему, оппозиции плевать на Голунова, и она готова была провести незаконную протестную акцию в День России, вне зависимости от того, как завершилось дело журналиста. Эрудит Анатолий Вассерман еще до завершения уголовного преследования журналиста говорил, что либеральная общественность будет использовать дело Голунова в своих целях.

«Ситуацией, безусловно, пытаются воспользоваться, оппозиция всегда ищет какие-то поводы показать, что «власть плохая». Повод сомнительный, лично я бы не рискнул вписываться за этого журналиста», — заявил Вассерман.

Такой же позиции придерживается публицист и общественный деятель Николай Стариков. По его словам, оппозиция, которая жаждет провести митинг в День России, хочет создать напряженность не только в информационном пространстве страны, но и в конкретной точке ее проведения. Стариков подчеркнул, что главная цель участвующей в протестных акциях либералов — провокации.

Примечательно, что московские власти предложили провести шествие 16 июня и не мешать празднованию Дня России. Однако либеральная общественность отказалась от такого предложения и решила все-таки испортить россиянам праздник.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него было пять пакетов с мефедромном, а в ходе обысков в квартире нашли еще несколько пакетов с наркотиками. Позже было возбуждено уголовное дело. Суд отправил журналиста «Медузы» под домашний арест, а во вторник уголовное преследование прекратили.