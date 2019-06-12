Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Москва, 12 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе российского государства Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко в поздравлении выразил уверенность в том, что работа двух стран по углублению их интеграции станет платформой для приумножения традиции дружбы Минска и Москвы.

«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — подчеркивается в телеграмме.

Президент Белоруссии сказал, что День России символизирует начало важного этапа в новейшей истории РФ. В частности, знаменует укрепление суверенитета и обеспечения национального единства. По словам Лукашенко, Российская Федерация твердо следует выбранному курсу, и благодаря этому стране удалось добилась «впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене».

Глава белорусского государства заметил, что идеалы патриотизма, к которым привержены россияне, гордость за великие достижения страны и убежденность в успешном будущем — это залог развития общества и его благополучия.

Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал, посвященный истории празднования Дня России, и рассказало, будет ли салют 12 июня.