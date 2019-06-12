СМИ сообщили, что Элладская церковь не признала автокефалию «новой церкви» Украины

Афины, 12 июня. Присутствие архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима на вечерней молитве вместе с руководителем так называемой «новой церкви» Украины Епифанием в Константинополе не говорит о признании автокефалии неканонической структуры. Об этом в среду сообщил РИА Новости источник в афинской архиепископии.

«Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие архиепископа Иеронима на молитве вместе с Епифанием», — указал источник в архиепископии, комментируя произошедшее.

По его словам, Епифаний прибыл поздравить патриарха Варфоломея с именинами. Кроме того, он обратил внимание на то, что архиепископ Афинский Иероним «не ожидал, что там будет Епифаний».

Источник издания признался, что они крайне «деликатно относятся к теме автокефалии».

Напомним, на Украине в декабре прошлого года в результате присоединения двух неканонических церковных структур, действовавших на территории этой страны, была сформирована «новая церковь». Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в подобном мероприятии. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали каноническое значение «собрания» в украинской столице ничтожным.