Токаев вступил в должность президента Казахстана



Нур-Султан, 12 июня. Касым-Жомарт Токаев, победивший на выборах президента Казахстана вступил в должность главы государства.

В ходе торжественной церемонии он принес присягу народу Казахстана и поклялся строго следовать конституции и законам республики, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Токаева поддержали на выборах 70,96% избирателей. Они стали шестыми по счету и прошли 9 июня. На должность главы государства его выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Накануне Токаев заявил, что правительство республики не уйдет в отставку, но точечные кадровые назначения будут произведены.

«Как я и обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи», — подчеркнул он.



