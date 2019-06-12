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Россия

День России массово празднуют в регионах Дальнего Востока

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День России массово празднуют в регионах Дальнего Востока

Владивосток, 12 июня. Традиционным фестивалем народов «Карагод» отмечают День России в Хабаровске. На площади перед дворцом дружбы «Русь» собрались примерно 600 человек — жителей и туристов, представителей разных национальных объединений.

Праздничные торжества по случаю Дня России стартовали в среду с самых восточных регионов РФ — Камчатки, Чукотски, Якутии, Хабаровского края.

В Комсомольском-на-Амуре 12 июня празднуют карнавальным шествием и торжественным митингом. В Магадане прошел традиционный фестиваль «Территория дружбы». В 2019 году в нем участвовали 17 диаспор. На ярко оформленных площадках жители и гости города смогли не только попробовать вкуснейшие блюда многонациональной кухни, а также послушать народную музыку.

Главной площадкой празднования Дня России в столице Приморья стала набережная Спортивной гавани, где уже в 12.00 по местному времени начались показательные выступления десантно-штурмового батальона морской пехоты.

Ранее синоптики предупредили о грозах в День России в Приморье.

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Автор: Сергей Петров
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