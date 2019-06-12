Эксперт заявил, что Google осознает угрозы в случае самостоятельного развития Huawei

Москва, 12 июня. Американская корпорация Google понимает угрозы и вызовы, стоящие перед гегемонией Соединенных Штатов на технологическом рынке в том случае, если китайская компания Huawei продолжит развиваться самостоятельно и создаст собственную операционную систему. Об этом заявил старший научный сотрудник Института финансов «Чунъян» Китайского народного университета Чжоу Жун.

По его словам, в Google понимают, что «инновационный потенциал Китая становится все сильнее», поэтому если американская компания не будет поставлять Huawei необходимые технологии, то китайская корпорация сможет сама разработать все необходимое. Чжоу Жун подчеркнул, что на данный момент еще несколько американских высокотехнологичных компаний могут контролировать техническое развитие Huawei.

«Однако если Huawei окажется в безвыходной ситуации, компания не сдастся, это лишь станет импульсом для технического персонала компании для дальнейших инновационных разработок», — заметил эксперт.

Он сообщил, что при таком развитии событий США не только потеряют контроль над китайской компанией, но и уступят ей в создании ряда передовых технологий. Именно поэтому «в Google полагают, что разрешить Huawei опираться на их технологии значительно безопаснее, чем позволить китайской компании рассчитывать только на свои силы».

Чжоу Жун считает, что отказ американской корпорации от сотрудничества с Huawei — решение недальновидное. И оно связано с желанием предоставить Google полную монополию на рынке США. По мнению эксперта, Google обратилась к властям США по нескольким причинам. Об этом пишет РИА Новости.

«Во-первых, запрет в отношении Huawei станет слишком тяжелым бременем для американских компаний, во-вторых, опасение, что Huawei опередит Google в технических разработках и создаст вызов американской гегемонии в технологической сфере, и в-третьих, Google опасается, что не сможет выполнить свой ежегодный план», — подчеркнул Чжоу Жун.

Он заметил, что если запрет сотрудничества с китайской компанией окончательно вступит в силу, то Google ждут серьезный процесс преобразования и замена технической продукции, а это в итоге окажет серьезное влияние на госзакупки США.

Напомним, Google заявила о прекращении сотрудничества с Huawei после того, как американское правительство внесло китайскую компанию в черный список. Власти США и Австралии обвинили Huawei в сборе секретных данных. Американский президент Дональд Трамп объявил режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям в Соединенных Штатах.

Ранее исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун рассказал, что собственная операционная система китайской корпорации Huawei может появиться на рынке осенью 2019 года.