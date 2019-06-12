Ликвидатор аварии на ЧАЭС оценил достоверность сериала канала HBO

Тула, 12 июня. Тульский шахтер, глава городского союза «Чернобыль» Владимир Наумов в интервью местному изданию MySlo оценил достоверность пятисерийного сериала телеканала HBO про ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Наумов работал на Никулинской шахте в Тульской области. В зону АЭС он попал во вторую смену и трудился там с конца мая по середину июня 1986 года.

Он отметил, что про шахтеров в сериале «всей правды нет». К примеру, про визит на шахту главы министерства угольной промышленности, которого сопровождали военные с автоматами.

«Послушайте, ну какие автоматчики! Смешно. Вообще слишком много там про власть, КГБ. Мне это не понравилось», — объяснил он.

В этом же эпизоде шахтеры грубо обошлись с министром, но ликвидатор уверяет, что «министров уважали».

Кроме того, Наумов обратил внимание на то, что шахтеры никогда не работали голыми, невзирая на жару, как это было продемонстрировано в телевизионном сериале. По словам Наумова, горняки надевали белую одежду, как у работников станции, но респираторы — нет, так как в них было невозможно работать. Однако он указал на то, что за здоровьем шахтеров строго следили, анализ крови проходил ежедневно.

«Если анализы плохие, к смене не допускали. Вообще организация была изумительная, кормление — тоже», — резюмировал он.

Напомним, пятисерийный сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb). Пятая серия вышла 4 июня.