В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром Совета Европы по правам человека

Симферополь, 12 июня. Крым открыт для встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но только при условии, что ее выводы о поездке на полуостров будут объективными, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что Миятович будет в Крыму 7-11 октября. Европейский комиссар заявила, что намерена посетить полуостров, но ее визит «еще предстоит подтвердить», поскольку есть много вопросов, которые нужно уточнить.

По словам Фикса, Крым будет приветствовать визит Миятович, если он будет согласован с МИД РФ. Он добавил, что жители полуострова открыты для встречи и диалога с Миятович.

«Но есть одно условие — выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму», — подчеркнул крымский политик в беседе с РИА Новости.

По его словам, Миятович по приезде в Крым сможет ознакомиться со всеми аспектами жизни жителей полуострова.