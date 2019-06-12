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Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России

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Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России

Бишкек, 12 июня. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России», — говорится в сообщении.

Президент Киргизии отметил, что сегодня Россия — пример стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочнения авторитета страны на мировой арене.  

Он также поблагодарил Путина за вклад в расширение сотрудничества между Москвой и Бишкеком. Жээнбеков убежден, что сотрудничество между странами будет и впредь развиваться на благо народов России и Киргизии.

Напомним, 12 июня россияне ежегодно отмечают День России.

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Автор: Данила Копп
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