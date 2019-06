Новое граффити Бэнкси появилось в лондонском аэропорту

Лондон, 12 июня. Новое граффити всемирно известного стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту «Хитроу» (London Heathrow Airport) в столице Британии.

На снимке, размещенном на официальной странице мастера в социальной сети Instagram, изображена новая работа, сделанная на закрытом проходе в зону таможенного контроля пассажиров, прилетающих из стран Европейского союза​​​. На закрытой на замок двери с надписью KEEP OUT («Вход запрещен») нарисована крыса, которая бьет «отвалившейся» от надписи KEEP OUT буквой T по этой защелке в попытке ее открыть.

Публикация за это время успела набрать почти 800 тысяч лайков.

Бэнкси (Banksy) — загадочный художник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и провокационное работы направлены против чиновников и политики, военных конфликтов.

Напомним, в феврале текущего года картину Бэнкси «Девочка с шаром», изрезанную шредером, выставили в музее современного искусства Фридера Бурды в немецком городе Баден-Баден.