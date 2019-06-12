Немецкий исследователь рассказал, где может быть спрятана Янтарная комната

Берлин, 12 июня. Немецкий поисковик-любитель, профессор химии Карл-Хайнц Кляйне предположил, что Янтарная комната спрятана в подземном убежище в Германии.

Ранее директор музея Второй мировой войны в Мамерках Бартоломей Плебаньчик заявил, что сотрудникам учреждения удалось обнаружить тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Кляйне, напротив, считает, что Янтарная комната по ряду причин не может быть в Польше.

Группа Кляйна около десяти лет ведет исследование в немецком городе Вупперталь, где, по версии, поисковиков, и теряются следы Янтарной комнаты. Ее исчезновение прямо связывают с личностью обер-президента Восточной Пруссии и рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

Кляйне считает, что у Коха была возможность грабить все музеи, расположенные в восточной части Европы. По его словам, Янтарная комната в 1944 году была отправлена из Кенингсберга в сторону Германии. Немецкий исследователь добавил, что перевозили ценности исключительно на поезде, поэтому «все эти заявления свидетелей, что видели, якобы, грузовики с эсэсовцами, которые таскали какие-то ящики — все это не имеет отношения к Янтарной комнате».

Поисковик подчеркнул, что Кох хотел пользоваться награбленным, поэтому ему было бессмысленно отправлять реликвии в Польшу.

«Так зачем же было отправлять его в Польшу или еще куда-то? Я уверен, что Янтарная комната находится в Вуппертале», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кляйне добавил, что в случае обнаружения Янтарной комнаты, ее передадут России, поскольку она является собственницей.