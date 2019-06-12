Украина нашла новый способ закупки российского газа. События дня. ФАН-ТВ

Задержавший Голунова полицейский отрицает вину Руководивший задержанием журналиста Голунова полковник Андрей Щиров заявил, что не нарушал закон. Начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков по ЗАО Москвы отстранили от работы. Именно он дал разрешение на задержание корреспондента «Медузы». Напомним, ранее Ивана Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Это дело стало резонансным. Накануне министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении расследования. Он заявил, что направит ходатайство президенту страны о снятии с должностей причастных к этому делу высокопоставленных сотрудников МВД.

Киев нашел способ приобретения российского газа Киев нашел новый способ приобретения российского газа. Представитель президента Украины Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая будет поставлять «голубое топливо» населению. Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума Медведчук встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Киевский политик заявил, что Украина хочет заключить контракты на прямые поставки газа из России. Миллер согласился начать переговоры. Топливо планируется продавать на четверть дешевле нынешней цены.

Сирия отразила атаку Израиля Сирийские системы противоздушной обороны отразили атаку Израиля. Об этом сообщают местные СМИ. Жертв нет, ракеты лишь нанесли материальный ущерб. Журналисты сообщают, что сразу же после атаки Израиль намеренно стал создавать помехи радарам Сирии. Добавим, что Израиль неоднократно наносил удары по САР. Власти объясняют это необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в республике.