В ВКС России могут появиться военные летчицы

Москва, 12 июня. В Воздушно-космических силах (ВКС) России не исключают, что первые в стране девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители. Об этом заявил в среду главнокомандующий ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — подчеркнул он.

По словам генерал-лейтенанта, вердикт о пригодности летчиков принимается на основании специальных тестов и испытаний, в том числе речь идет о проверке психологических и когнитивных качеств человека, сообщает ТАСС.

Напомним, первый набор девушек в Краснодарском высшем военном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова прошел два года назад по решению главы военного ведомства РФ генерала армии Сергея Шойгу. Приемная комиссия рассмотрела свыше сотни кандидатур на 15 мест обучения. Однако для одной абитуриентки из Перми сделали исключение и приняли ее на 16-е место. Девушке не хватило всего лишь одного балла, в результате она написала письмо руководителю Минобороны с просьбой о зачислении в связи с большим желанием стать военным летчиком.

В общей сложности за два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка.