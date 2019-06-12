Система онлайн-правосудия может появиться в России

Санкт-Петербург, 12 июня. Институт интернет-судей может появиться в России, об этом заявил руководитель Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко.

В беседе с РИА Новости эксперт сравнил работу такого судьи с телемедициной. По его словам, бывает, что местные судьи не могут рассмотреть дело, поскольку очень загружены или у них нет опыта дел с какой-либо специализацией. При этом в другом регионе есть свободный судья.

«Что мешает ему в хорошем и удаленном доступе рассматривать дело? Ничего. В идеале было бы вообще, исключая все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски, обезличивать информацию», — подчеркнул Онищенко.

По его словам, в настоящий момент эта инициатива рассматривается экспертным сообществом. Для ее реализации необходимо разобраться в различных юридических тонкостях.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главные качества российского судьи. По его словам, он должен быть профессионалом своего дела, соблюдать закон, а также быть примером личной порядочности и независимости.