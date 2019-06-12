Эксперт объяснил, как обезопасить себя от утечек персональных данных

Москва, 12 июня. Кража и утечки персональной информации граждан РФ происходят нередко. Глава Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко объяснил, как обезопасить себя от таких происшествий.

Специалист напомнил, что данные делятся на несколько видов, в том числе — финансовые и личные. По его словам, в случае утечки первых данных необходимо обратиться в полицию или финансово-кредитную организацию. Он указал на то, что утечка финансовой информации граждан — преступление.

Онищенко признал, что ничего сделать нельзя в том случае, если в Сети оказались частные фото и видео, а также номера телефонов, передает РИА Новости.

Защитить свои данные от утечек можно несколькими способами. Во-первых, всю важную информации надо обезопасить надежным паролем. При этом для разных страниц и аккаунтов необходимо придумать разные пароли.

Кроме того, он подчеркнул, что самые важные данные, как финансовые, нужно защищать двухфакторной аутентификацией, а также проверять, на самом ли деле эти данные доступны только вам.

«Не стоит верить звонкам, просьбам перечислить средства. Там, где есть деньги, есть и мошенники, а они в первую очередь используют все технологические новинки», — подытожил эксперт.

Ранее российские банки рассказали о принятых мерах после сообщений об утечке данных граждан.