Депутат Рады заявил, что украинцы стоят за телефонным терроризмом в России

Киев, 12 июня. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что жители Украины часто оставляют сообщения о минировании объектов на территории России якобы в ответ на аналогичные действия россиян.

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — рассказал Геращанко в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что россияне якобы развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины, потом будто бы смотрят за реакцией местных СМИ.

«Некоторые украинские граждане отвечают той же монетой», — отметил Геращенко.

По его словам, интернет позволяет обезличивать людей.

С начала января по всей территории России стали поступать звонки о «минировании» объектов. Аналогичная ситуация произошла год назад. Тогда из-за ложных минирований было эвакуировано два млн человек из нескольких тысяч торговых центов и других объектов, сообщает «Газета.ru»

Ранее бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук призвал заминировать Крымский мост и Азовское море. По его мнению, так можно «компенсировать» слабость ВМС страны. Гайдук считает, что так в Киеве якобы смогут «защитить свой суверенитет».

6 мая в Москве эвакуировали одну из башен комплекса «Москва-Сити». Также об угрозе «взрыва» сообщили ТРЦ «Принц Плаза», ТРЦ «Капитолий», а также ТЦ «Спортхит». Информация о заложенных «бомбах» поступила в многофункциональный комплекс «Ханой-Москва», в ТРЦ «Речной», и в бизнес-центр «Саммит». Позже эти сообщения не подтвердились.

Как сообщает телеканал «360», 3 июня посетителей ГУМ и Красной площади эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Выяснилось, что сообщение о бомбе оказалось ложным.