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Военные РФ в Сирии передали гумпомощь жителям Хамы

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Военные РФ в Сирии передали гумпомощь жителям Хамы

Дамаск, 12 июня. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев передали гуманитарную помощь населению сирийской деревни Кафр-Акид, расположенной в провинции Хама. Об этом рассказал в среду журналистам представитель Центра Сергей Бондарев.

По его словам, в продуктовые наборы включены мука, рис, тушенка, а также сахар.

«Жители положительно реагируют на присутствие российских военнослужащих, потому что мы несем мир», — резюмировал он.

Населенный пункт Кафр-Акид расположен в горной местности, что стало главным фактором, почему террористы и члены бандитских формирований не смогли его захватить. По словам руководителя населенного пункта Исмара Хадди, на сегодняшний день там проживают около 5 тысяч человек, а раньше было в два раза больше.

Напомним, военный конфликт в Сирийской Арабской Республике длится в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На сегодняшний день власти САР восстанавливают инфраструктуру, а также ведут работу по возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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