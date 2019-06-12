Эксперты NI назвали пистолет Лебедева ПЛ-15 «квантовым скачком»

Москва, 12 июня. Эксперты журнала The National Interest восхитились российским пистолетом Лебедева ПЛ-15.

По их словам, разработка такого оружия стала большим скачком вперед в сравнении с существующими аналогами. Они считают, что это оружие обладает лучшими качествами зарубежных и российских пистолетов. В нем используется автоматика, задействующая инерцию отдачи затвора, оружие оборудовано ударно-спусковым механизмом двойного действия.

Пистолет очень легкий из-за рамы из алюминиевого сплава. Он обладает повышенным ресурсом использования — не менее 10 тысяч выстрелов. Эксперты The National Interest полагают, что пистолет можно использовать в армейских спецподразделениях, заменив легендарный «Глок». В National Interest назвали пистолет Лебедева ПЛ-15 «квантовым скачком». Оружие рассчитано на 14 патронов калибра 9x19 мм Парабеллум. Его длина составляет 220 мм, ширина — 28 мм, высота — 127 мм.

Напомним, что впервые пистолет был показан на форуме «Армия-2015».Там оружие произвело настоящий ажиотаж. С 2015 года он непрерывно дорабатывался. В 2015 году он получил удлиненный ствол с адаптером для установки глушителя.

Ранее стало известно, что российские военные получили первую партию пистолетов «Удав». Оружие состоит полностью из российских комплектующих. Его выпускают в трех модификациях: для регулярных войск, для спецподразделений и для гражданского рынка.

Как сообщает телеканал «360», житель Тюмени решил проверить своей пневматический пистолет и обстрелял маршрутное такси, люди не пострадали.