Пистолеты «Удав» начали поступать на вооружение армии РФ

Москва, 12 ноября. Первая партия новейших пистолетов «Удав» поставлена в подразделения российской армии.

Как рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков, с передачей партии пистолетов «Удав» военным началась опытная войсковая эксплуатация новейшего оружия.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров — полностью российская разработка, пишет РИА Новости. Пистолет собирается из комплектующих, произведенных в РФ. Пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Емкость магазина «Удава» составляет 18 патронов, это на 10 больше, чем у легендарного «ПМ» — пистолета Макарова.

«Удав» использует полную номенклатуру боеприпасов калибра 9х21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Специально для нового пистолета разработаны и новые виды патронов, дозвуковые и повышенной пробиваемости.

Как утверждают специалисты, характеристики пистолета «Удав» позволят ему конкурировать с лучшими образцами мирового оружия. Появится и гражданская версия, предназначенная для использования в стрелковом спорте. Ожидается, что ее выпустят уже в нынешнем году.