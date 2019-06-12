МЧС России рассказало, как остаться в живых во время купания

Москва, 12 июня. В МЧС напомнили россиянам о правилах безопасности во время отдыха на воде.

В МЧС советуют не купаться и не нырять в незнакомых местах, поскольку на дне могут оказаться бревна, коряги и другие опасные предметы. Не следует лезть в воду также там, где есть водоросли или тина.

Спасатели рекомендуют не уплывать далеко от берега на надувных матрасах, автомобильных камерах и других игрушках. Надувные «плавсредства» могут легко порваться, человек окажется в воде, что может быть опасно даже для умеющих хорошо плавать.

Попав в сильное течение, не нужно пытаться плыть против него, вы просто израсходуете силы. Лучше поддаться течению и постепенно приближаться к берегу. Если вы попали в водоворот, нужно набрать полные легкие воздуха, глубоко нырнуть и резко свернуть в сторону.

В случае, если мышцы свело судорогой, нужно их растереть и плыть к берегу на спине. Не стоит купаться в плохую погоду, особенно в грозу. Следует воздержаться от купания также в течение полутора часов после еды.

Кататься на моторных лодках нужно в спасательных жилетах, при этом нельзя сидеть на бортах, пересаживаться на другие катера и перевозить дошкольников без сопровождения взрослых. Вечером и ночью лучше не кататься на лодках, гидроскутерах и иных моторных плавсредствах.