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ФАН-ТВ

«Уже завтра он должен быть абсолютно адекватным» — сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей. ФАН-ТВ

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«Уже завтра он должен быть абсолютно адекватным» — сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей. ФАН-ТВ

Москва, 12 июня. По прогнозам врачей, Бари Алибасов может прийти в нормальное состояние в ближайшее время.  

О состоянии отца сегодня и о том, чего ждут врачи и родные уже завтра, сын Алибасова рассказал в интервью.

Для родных было большим праздником уже то, что Бари Алибасов проснулся. Этого ждали еще три дня назад. Однако сейчас артист, по словам сына, ведет себя как пятилетний ребенок и никого не узнает. Ссылаясь на прогнозы врачей, сын Алибасова говорит, что это нормально, ведь отец был под воздействием сильных препаратов, и уже завтра должен прийти в адекватное состояние.

Юрист Алибасова заявляет, что чистящее средство «Крот», которым отравился артист, внешне, действительно, слишком похоже на питьевой напиток. Кроме того на упаковке нет предупреждений о том, что средство опасно для здоровья.

 

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Автор: Виталий Рыжков
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