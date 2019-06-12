Появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Москва, 12 июня. В столкновении пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек, еще один получил травмы.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, минувшей ночью в районе дома №24 на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин.

В аварию попали Renault Duster, два автомобиля BMW и две машины Kia.

В результате столкновения погиб один человек, по предварительным данным, это водитель Renault. Еще один из участников аварии получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Движение на Кутузовском проспекте из-за дорожно-транспортного происшествия было парализовано на несколько часов.