Российские инженеры разработали антенну, невосприимчивую к «глушилкам»

Москва, 12 июня. Российские ученые разработали антенну, которая позволит ловить «заглушенный» спутниковый сигнал. Ее представят на заседании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при ООН.

Заместитель директора конструкторского бюро «Навис» Игорь Лисовой рассказал журналистам РИА Новости, что коммерческие навигационные приемники уязвимы к воздействию помех из-за низкой мощности навигационных сигналов у поверхности Земли. Он подчеркнул, что спецслужбы часто используют мощные заградительные радиопомехи для борьбы с дронами. Лисовой напомнил о спуфинге, когда оборудование изменяет сигнал и навигационным системам кажется, что они находятся в другом месте. Например, около Кремля навигационные системы могут показать, что находятся у аэропорта «Внуково».

Российские инженеры разработали специальную антенну, которая не реагирует на спуфинг. Она совместима с GPS, Глонасс, Galileo и китайской BeiDou. Ее можно использовать в системах связи, выдающих сигнал точного времени. Спуфинг вызывает перебои в работе этих систем, а они актуальны для развития сетей 5G, а также при переходе на цифровое телевидение, отметил Лисовой.

Ранее стало известно, что спутники системы «Глонасс-К2» получат водородные бортовые часы. Это поможет повысить точность определения координат с помощью системы ГЛОНАСС. В период с 2023-2025 года на орбиту планируется вывести шесть высокоорбитальных навигационных спутников «Глонасс-В». Это также увеличит точность системы.