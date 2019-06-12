Украина нашла новый способ приобретения российского газа

Киев, 12 июня. Представитель Зеленского предложил создать частную компанию, которая будет поставлять газ населению Украины.

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус обратился с предложением к лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку.

«На Украине работают около 800 трейдеров. Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если Бойко и Медведчук договорились о цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — заявил он.

Герус предложил лидерам политического движения зарегистрировать компанию, приобрести газ в России, транспортировать через границу и продать потребителям.

«Им не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы все будем аплодировать и говорить «спасибо», — сказал представитель Зеленского.

На минувшей неделе в рамках Петербургского международного экономического форума Медведчук встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Украинский политик заявил, что Киев должен обеспечить снижение цены на газ для потребителей, заключив контракты на прямые поставки из России. Миллер подтвердил готовность начать переговоры по этому вопросу и продавать Украине газ на четверть дешевле нынешней цены.

Напомним, Киев демонстративно «отказался» от российского газа и покупает «голубое топливо» реверсом у ряда европейских стран, куда оно попадает из России. Платят за политические амбиции украинского правительства простые потребители, поскольку тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на природный газ, существенно выросли на Украине за последние годы.