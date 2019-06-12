Депутат Рады назвала «абсурдной» политику Зеленского

Киев, 12 июня. Депутат Верховной рады «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталья Королевская оценила политику нового президента Украины Владимира Зеленского.

Она считает, что политик продолжает дело своего предшественника Петра Порошенко. Королевская назвала такую политику «абсурдной». Она отреагировала на критику пресс-секретаря президента Юлии Мендель в отношении лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко, которые ездили в Россию.

«Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко», — отметила Королевская.

Она напомнила, что Медведчук и Бойко говорят о возможности получить скидку на газ, а также продлить договор для украинской газотранспортной магистрали в 2020 году. По ее словам, контракт позволит сохранить три млн гривен дохода в украинский бюджет, передает телеканал NewsOne.

Напомним, СБУ проводит досудебное расследование визита Бойко и Медведчука в Россию. Их подозревают в совершении преступлений по статье 110 «посягательство на территориальную целостность» и статьи 111 «государственная измена».

Ранее Виктор Медведчук заявил о продолжении системного экономического кризиса на Украине. По его словам, прибыль предприятий упала на 6,8%, убытки выросли на 1,7%. Также в стране снизились темпы прироста прямых иностранных инвестиций за I квартал 2019 года. Они составили 45,5 млн долларов, а в 2018 году — 1,1 млрд. Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» считает, что в политике Владимира Зеленского экономика и социальная сфера не является приоритетной.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что граждане Украины ошиблись в выборе Зеленского. По его словам, избранный президент не выполнил ни одного предвыборного обещания. Рабинович считает, что Зеленский не собирается работать над проблемами внутри Украины. Политик отметил, что шоумена выбрали президентом, чтобы сместить с поста Петра Порошенко, сообщает телеканал «360».