Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

Киев, 12 июня. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о колоссальном ухудшении экономического положения на Украине.

По словам Тимошенко, Национальный банк Украины начал печатать деньги, чтобы возместить недополученные за счет налогов и сборов средства. Эмиссия, как считают специалисты, может привести к инфляции и падению курса гривны.

«Бюджет перестал получать плановые доходы от налогов. Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Нацбанка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», — заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Лидер «Батькивщины» добавила, что усугубляет ситуацию задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), следующая выплата по которой должна быть произведена в сентябре.

«Пока будут выборы, никто даже с мыслями не соберется, что с этим делать, в сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов. Это более 50 миллиардов гривен», — рассказала политик.

Тимошенко сообщила о плачевной ситуации и в других сферах. По ее словам, шахтеры на Украине уже несколько месяцев не получают зарплату, есть проблемы с недостатком финансирования в сфере здравоохранения.

Договор о программе помощи между МВФ и Украиной на сумму в 17,5 млрд долларов был подписан в 2015 году. В декабре прошлого года совет директоров Фонда утвердил новую программу, согласно которой Киев получит еще 3,9 млрд долларов. Как следует из договора, Украина должна выполнить ряд условий, среди которых — повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.