Госдума РФ заявила о неготовности поправок в статьи УК и УПК о наркотиках

Москва, 12 июня. Рабочая группа депутатов Госдумы РФ, а также представителей Минюста, МВД и врачебного сообщества готовит проект поправок в УК и УПК, который затрагивает статьи за хранение и сбыт наркотиков.

Как сообщил журналистам ТАСС глава думского комитета по строительству и законодательству Павел Крашенинников, в настоящий момент законопроект не готов. Рабочая группа обсуждает вопросы, связанные с борьбой с оборотом наркотиков, а также с незаконной покупкой медикаментов.

Крашенинников подчеркнул, что законопроект находится в высокой степени готовности.

«Говорить о подготовленном на 100% [законопроекте] я бы не стал — его нет», — отметил депутат.

По его словам, законопроект будет комплексным решением, затрагивающим вопросы наказания за хранение и сбыт наркотиков, а также проблему возбуждения уголовных дел.