Госдума РФ заявила о неготовности поправок в статьи УК и УПК о наркотиках
Москва, 12 июня. Рабочая группа депутатов Госдумы РФ, а также представителей Минюста, МВД и врачебного сообщества готовит проект поправок в УК и УПК, который затрагивает статьи за хранение и сбыт наркотиков.
Как сообщил журналистам ТАСС глава думского комитета по строительству и законодательству Павел Крашенинников, в настоящий момент законопроект не готов. Рабочая группа обсуждает вопросы, связанные с борьбой с оборотом наркотиков, а также с незаконной покупкой медикаментов.
Крашенинников подчеркнул, что законопроект находится в высокой степени готовности.
«Говорить о подготовленном на 100% [законопроекте] я бы не стал — его нет», — отметил депутат.
По его словам, законопроект будет комплексным решением, затрагивающим вопросы наказания за хранение и сбыт наркотиков, а также проблему возбуждения уголовных дел.
«Надеюсь, что мы что-то в весеннюю сессию уже выдадим», — отметил парламентарий, подчеркнув, что пока речь идет о «рабочих материалах».