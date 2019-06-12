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Госдума РФ заявила о неготовности поправок в статьи УК и УПК о наркотиках

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Госдума РФ заявила о неготовности поправок в статьи УК и УПК о наркотиках

Москва, 12 июня. Рабочая группа депутатов Госдумы РФ, а также представителей Минюста, МВД и врачебного сообщества готовит проект поправок в УК и УПК, который затрагивает статьи за хранение и сбыт наркотиков.

Как сообщил журналистам ТАСС глава думского комитета по строительству и законодательству Павел Крашенинников, в настоящий момент законопроект не готов. Рабочая группа обсуждает вопросы, связанные с борьбой с оборотом наркотиков, а также с незаконной покупкой медикаментов.

Крашенинников подчеркнул, что законопроект находится в высокой степени готовности.

«Говорить о подготовленном на 100% [законопроекте] я бы не стал — его нет», — отметил депутат.

По его словам, законопроект будет комплексным решением, затрагивающим вопросы наказания за хранение и сбыт наркотиков, а также проблему возбуждения уголовных дел.

«Надеюсь, что мы что-то в весеннюю сессию уже выдадим», — отметил парламентарий, подчеркнув, что пока речь идет о «рабочих материалах».

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Автор: Борис Николаев
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