Задержавший Голунова сотрудник МВД заявил о своей невиновности

Москва, 12 июня. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров заявил, что «не нарушал закон».

Полковник Щиров, как сообщает RT, заявил, что «не боится уголовного преследования». Отмечается, что он стал одним из отстраненных от работы из-за дела Голунова. Именно Щиров дал разрешение сотрудникам подразделения на разработку и задержание журналиста.

Отстраненный сотрудник МВД пояснил, что не представляет, как будет развиваться возбужденное против него уголовное дело, поскольку «ничего такого не делал и не нарушал закон».

Полковник подчеркнул, что уверен в своих подчиненных и не видит нарушений законодательства во время задержания журналиста. Щиров добавил, что с делом Голунова «все просто», а в случае необходимости он готов рассказать все подробности. По его словам, процесс развивается в «непонятном ключе», хотя ничем не отличается от других подобных дел.

«То, что происходит вокруг него, мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно», — сказал Щиров.

Он добавил, что уверен в справедливом исходе дела, поскольку в расследовании задействовано «огромное количество сил» и «остаться без ответа ничто уже не может».

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. По версии, выдвигаемой в тот момент МВД, в его рюкзаке, а также в квартире были найдены запрещенные вещества, по данному факту возбудили уголовное дело.

Накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о прекращении расследования в отношении Голунова в связи с недоказанностью его участия в инкриминируемом преступлении.