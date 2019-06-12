Путин вручит Госпремии ученым и деятелям культуры в День России

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин вручит Государственные премии и даст торжественный прием в Кремле в День России.

Среди лауреатов народный артист СССР 86-летний Родион Щедрин. Он получит премию за выдающие достижения в области гуманитарной деятельности. Его произведения более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров. Шедрин принимал участие в создании балетов «Кармен-сюита», «Чайка» и «Анна Каренина» вместе с балериной Майей Плисецкой.

Также премию получат литературовед Павел Басинский, пианист Николай Луганский, директор национального парка «Кенозерский» в Архангельской области Елена Шатковская. Луганский внес большой вклад в развитие отечественной и мировой культуры, Шатковская получит премию за сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Лауреатами также стали руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовайт, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета МГУ Валерий Митрофанов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ Владимир Паршин и другие, сообщает ТАСС.

На торжественный прием в честь Дня России в Кремле приглашены 1,5 тысячи человек, среди них члены правительства, парламента, деятели культуры, науки, искусства и различных общественных объединений.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало об истории и традициях праздника День России.