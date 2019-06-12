Главы оборонных ведомств Турции и США обсудят ситуацию с С-400

Вашингтон, 12 июня. И.о. министра обороны США Патрик Шанахан обсудит с министром обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с С-400 и F-35.

Руководители оборонных ведомств в телефонном разговоре обменяются мнениями в связи с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и приостановкой обучения турецких летчиков в США управлению истребителями-бомбардировщиками F-35, сообщает ТАСС.

«У меня будет телефонный разговор с министром Акаром, и мы можем проинформировать друг друга о прогрессе. Мы заморозили некоторые виды тренировок, но не приостанавливали обслуживание. Надеюсь, что мы обменяемся взглядами и проинформируем друг друга о том, в чем удалось достичь прогресса», — сообщил журналистам Шанахан.

Ранее официальный представитель Пентагона полковник Майк Эндрюс сообщил, что турецкие летчики, обучающиеся пилотированию F-35 на американской авиабазе Люк в штате Аризона, прекратили учебные полеты. Вместе с тем, специалисты из Турции продолжают осваивать программу обучения на авиабазе Эглин во Флориде.

По данным ряда СМИ, Шанахан направил в Анкару письмо, в котором уведомил, что доступ турецких летчиков на авиабазы США будет прекращен в срок до 31 июля. Кроме того, Соединенные Штаты отказались принять 34 пилотов из Турции, которые должны были прибыть позже в нынешнем году.

Приостановка совместной программы вызвана решением Турции приобрести в России системы ПВО С-400, чему активно пытается противодействовать Вашингтон. США выдвинули Анкаре ультматум, призывая отказаться от совершения сделки и угрожая исключением Турции из программы по F-35.

К настоящему моменту турецкая сторона получила 30 американских истребителей-бомбардировщиков из 100 возможных.

Как сообщает «Газета.ру», США получили запрос от Польши на закупку F-35 и планируют направить Варшаве свое предложение.