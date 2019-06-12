Центробанк планирует ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Москва, 12 июня. Центробанк намерен ограничить банки в вопросе взимания долгов с закредитованных граждан, если их показатель долговой нагрузки (ПДН) превысит определенный лимит.

В ЦБ во вторник заявили о планах принять дополнительные меры. Они позволят ограничить долговую нагрузку в необеспеченном потребительском кредитовании. Появится показатель долговой нагрузки. Планируется ввести надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН, а также стоимости кредита.

«Установление предельного размера ПДН, при превышении которого истребование просроченной задолженности кредитором будет ограничено», — сообщается в «дорожной карте» ЦБ по совершенствованию расчета ПДН, передает РИА Новости.

План станут реализовывать во втором квартале 2020 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность российских граждан низким уровнем жизни.

«Это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов», — заявила Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что на рынке потребительского кредитования нет рисков финансовой нестабильности или пузыря.

Федеральное агентство новостей подготовило материал, как избежать подводных камней при оформлении кредита онлайн.

Отметим, что «Сбербанк» снизил ставки по ипотечному кредитованию с 25 мая. Об этом сообщает телеканал «360».