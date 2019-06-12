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Рыбаки спасли коллегу в Приморье

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Рыбаки спасли коллегу в Приморье

Владивосток, 12 июня. В бухте Щитовой под Владивостоком рыбаки спасли коллегу, лодка которого перевернулась.

Происшествие на воде, которое могло обернуться трагедией, случилось 10 июня в окрестностях столицы Приморья. Рыболовы рассказали, что в момент инцидента ничто не предвещало беды: море оставалось спокойным, рыба клевала нормально. Как сообщает «Deita.ru», мужчины услышали крик о помощи. Примерно в километре от них лодка другого рыбака перевернулась, а ее владелец начал уходить под воду.

Чтобы прийти на помощь, они начали грести что есть сил и успели в последний момент. Рыбаки помогли пострадавшему, его жизни и здоровью ничто не угрожает.  

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Автор: Виталий Рыжков
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