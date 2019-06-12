Роскосмос назвал дату сдачи первой ракеты «Союз-2.1а»

Москва, 12 июня. Заказчик получит ракету «Союз-2.1а» для первого запуска космонавтов при помощи этого типа носителей еще до конца текущего года, приводит ТАСС слова представителя Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«В настоящий момент ракета-носитель «Союз-2» этапа 1а, предназначенная для запуска пилотируемого корабля, находится на изготовлении. Срок сдачи ракеты-носителя (РН) заказчику намечен на конец 2019 года», — сообщают в РКЦ.

Окончательная дата транспортировки ракеты на космодром, а также дата ее запуска будет определена корпорацией Роскосмос.

Как отметили в Роскосмосе, с конца 2019 года Россия намерена полностью перейти на ракеты-носители «Союз-2.1а», собираемые полностью из отечественных комплектующих. Всего Роскосмос заказал у РКЦ «Прогресс» восемь ракет-носителей Союз – 2.1а», которые будут выводить на орбиту пилотируемые корабли, а также грузовики «Прогресс МС». Стоимость контракта оценивается в примерно 10,5 миллиардов рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что космический корабль «Федерация» будет готов к тестам ракеты «Союз-5», испытания намечены на 2023 год.

Ранее заявляли, что ракета полетит в 2022 году, а в следующем году состоится беспилотный полет к МКС. Планировалось, что в 2024 году на станцию ракета впервые доставит космонавтов. О причинах переноса сроков не сообщается.