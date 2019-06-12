Профессор МГУ рассказал об «опасных» планах США

Москва, 12 июня. Профессор МГУ Андрей Манойло заявил, что военная помощь США Украине представляет опасность для Европы.

Как напомнил Манойло в интервью RT, в мае американский сенат предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 миллионов долларов в 2020 году.

«Это очень опасные планы. Опасные своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора», — сказал профессор.

Ученый отметил, что Вашингтон рано или поздно попытается повторить провокацию, аналогичную той, что произошла в Керченском проливе.

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ в районе Керченского моста. Несмотря на многократные требования пограничников ФСБ России изменить курс, нарушители продолжали движение. После многочасового преследования, корабли были задержаны вместе с экипажами. Как выяснилось впоследствии, на борту находились не только военные моряки, но и сотрудники Службы безопасности Украины. Они были заключены под стражу по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

Киев поспешил обвинить Россию в агрессии и потребовал освободить «невиновных» моряков. В Москве назвали инцидент провокацией, подчеркнув, что военнослужащие пограничных войск ФСБ действовали в строгом соответствии с российским законодательством.

Как пишет «Газета.ру», вопросы оказания военной помощи Украине, будут обсуждаться на заседании комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США 12 июня.