Глава Чечни прокомментировал снос знака на границе с Дагестаном

Чечня, 12 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики не поддаваться на провокации после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра.

Политик подчеркнул, что Чечня не претендует на чужую территорию.

«Мои дорогие дагестанцы не поддавайтесь на провокации», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что всегда готов «протянуть руку помощи для дагестанского и ингушского народа». Глава Чечни подчеркнул, что этому учил его отец Ахмат-Хаджи Кадыров. Он призвал в комментариях быть сдержанными и избегать оскорбительных высказываний. Глава Чечни также поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева за «правильные слова» в данной ситуации.

Напомним, ночью 10 июня на выезде из Кизляра снесли дорожный указатель «Чеченская республика — Шелковский район». Васильев заявил, что Чечня не нарушала границу с Дагестаном, установив знаки на своей территории. Он подчеркнул, что по вопросу границы между республиками будут учитываться интересы жителей двух регионов и СКФО в целом.

Напомним, в январе 2019 года главы двух республик договорились демаркировать границы. В середине апреля стало известно, что внесение сведений о границе в госреестр решено приостановить, сообщает «Газета.ru».