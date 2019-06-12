Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных

Вашингтон, 12 июня. Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.

Адвокат россиянина Аркадий Бух сообщил ТАСС, что заседание суда присяжных предварительно назначено на 13 января.

Во вторник в суде Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско прошли слушания по делу Никулина. Судья предложил сторонам обвинения и защиты явиться в суд 18 июня, чтобы согласовать график обмена аргументами и списки свидетелей.

По словам адвоката, ранее суд признал россиянина вменяемым. Экспертиза по данному вопросу прошла в конце прошлого года в больнице при центре временного содержания задержанных в Лос-Анджелесе.

При этом Бух ранее обращал внимание суда на то, что Никулина нельзя судить из-за его психического состояния: он не во всех случаях отдает себе полный отчет в серьезности и последствиях судебного разбирательства.

Гражданин России Евгений Никулин был задержан по запросу спецслужб США в Праге 5 октября 2016 года. Американская сторона обвинила россиянина в получении незаконного доступа к данным сервисов Dropbox, LinkedIn, Formspring и в хакерстве. Экстрадицию Никулина запросили США и Россия. В итоге в 2018 году чешский суд санкционировал его экстрадицию в Соединенные Штаты. В США Никулину грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее, как сообщала «Газера.ру», адвокат задержанного утверждал, что агенты ФБР оказывали на его клиента давление, заставляя взять на себя ответственность за взлом почты Демократической партии в ноябре 2016 года. До начала психиатрической экспертизы Никулин содержался как опасный преступник, занимая одиночную камеру.