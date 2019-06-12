Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля

Дамаск, 12 июня. Несколько израильских ракет были сбиты во время отражения ракетной атаки Израиля на южную часть САР системами сирийской ПВО. Об этом сообщает телевидение Сирии.

«Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — сообщает телеканал Ikhbariya.

Как сообщается, израильские ракеты нанесли лишь материальный ущерб: жертв обстрела не зафиксировано. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы над некоторыми районами сирийской столицы, которые могли быть следствием работы ПВО.

Также на сирийском телевидении рассказали, что сразу после проведения ракетной атаки по территории САР, Израиль намеренно создавал помехи радарам Сирии, пишет RT.

Напомним, что в конце мая Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Израиль атаковал сирийскую установку систему ПВО.