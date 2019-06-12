МВД РФ предложило расширить список признаков опьянения водителей

Москва, 12 июня. МВД РФ приготовило поправки в правила освидетельствования водителей, дополняющие признаки опьянения.

Проект, расширяющий список признаков алкогольного и наркотического опьянения водителей, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в документе, правила освидетельствования рекомендуется дополнить двумя новыми признаками — «наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации» и «положительные показания экспресс-теста обнаружения наркотических веществ в слюне».

В случае обнаружения таких признаков, полицейский сможет провести последующее освидетельствование с помощью средств, обеспечивающих запись результатов, или направить водителя на медицинское освидетельствование.

Пресс-служба МВД отмечает, что нововведение позволит выявлять водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения в отсутствии его характерных признаков.

«Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав участников дорожного движения, снижению числа конфликтных ситуаций и необоснованных процедур освидетельствования», — говорится в пояснительной записке к документу.

МВД сообщает, что использование таких техсредств по выявлению опьянения получило широкое распространение в других странах. Так, в Литве в текущем году начали применять бесконтактные детекторы алкоголя, которые анализируют выдыхаемый воздух без физического контакта с человеком. Детекторы активно используются во время массовых проверок, в случае положительного результата водителей проверяют на более сложном оборудовании, определяющем точное количество алкоголя в крови.

Приобретение необходимых технических устройств предусмотрено одним из подпроектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Совфед РФ одобрил ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.