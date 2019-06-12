Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России

Москва, 12 июня. Российские пограничники не будут принимать заявления о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних с 12 июня. Теперь их будут рассматривать миграционные подразделения МВД.

«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».

Прием заявлений будет осуществляться в связи с постановлением правительства РФ от 31 мая 2019 года. Их можно подать в территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства или пребывания одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Для российских граждан, проживающих за границей, заявление можно подать в дипломатические или консульские учреждения.

Ранее стало известно, что футболист московского «Спартака» Денис Глушаков хочет запретить выезд своей дочери за границу. Спортсмен написал заявление в ФСБ России, сообщает «Газета.ru».